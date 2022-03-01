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вторник, 01 марта 2022 20:02

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Русский корабель, иди нах*й": вторая страна закрыла порты для россиян

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&quot;Русский корабель, иди нах*й&quot;: вторая страна закрыла порты для россиян
Канада закрывает свои воды и порты для судов для россиян. Фото: pixabay.com

Канада закрывает свои воды и порты для принадлежащих или зарегистрированных в России судов.

Россия должна отвечать за вторжение в Украину. И Канада продолжит принимать карательные меры, заявил министр транспорта Омар Альгабра в Twitter.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за вторжение в Украину. Сегодня мы принимаем меры по закрытию канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России. Мы будем продолжать действовать в поддержку Украины", - заявил министр.

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Ожидается, что запрет вступит в силу на этой неделе через распоряжения, изданные в соответствии с Законом о специальных экономических мерах.

Канада уже закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и направляет в Украину противотанковые средства и ракеты.

Великобритания закрыла свои морские порты для Российской Федерации.

Распоряжение британского Минтранса разослано в портовые администрации, сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс 28 февраля. Причина – нападение РФ на Украину.

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