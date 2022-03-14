Русская православная церковь в Амстердаме порывает с Московским патриархатом

Фото: ukrinform.ua

Русская православная церковь в Амстердаме объявила о разрыве с Московским патриархатом.

Это стало первым известным случаем разрыва связей западной церкви из-за вторжения в Украину, сообщает The Guardian.

"Официальное заявление опубликовали на сайте русского православного прихода Святого Николая Мирликийского в Амстердаме. Представители духовенства провели внеочередной сбор приходского совета, в результате которого приняли единогласное решение. Священнослужители изъявили желание присоединиться к Вселенскому Константинопольскому патриархату в Стамбуле, который считают соперником московского патриархата", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько украинцев поддерживают разрыв связей Украинской православной церкви Московского патриархата с РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, доверенный союзник президента РФ Владимира Путина, отказался осудить решение Кремля вторгнуться в Украину, назвав противников РФ "злыми силами". В воскресной проповеди на прошлой неделе он также сказал, что гей-парады, организованные на Западе, стали одной из причин войны. Позиция Кирилла относительно войны вызвала беспокойство некоторых православных священников, которые возражают против вторжения в страну, которую в религиозных кругах часто называют "братской нацией".

Русская православная церковь в Амстердаме, состоящая из четырех священников и диакона, — одна из крупнейших православных общин в Нидерландах — критикует роль России в войне с начала вторжения 24 февраля. Поэтому она обратилась к российскому архиепископу Нидерландской епархии, что находится в Гааге, с просьбой предоставить церкви "каноническое освобождение".

На прошлой неделе там также заявили, что больше не будут упоминать имя патриарха Кирилла в своей литургии из-за его поддержки вторжения в Украину.

Священники Украинской православной церкви московского патриархата записали обращение к митрополиту Онуфрию с призывом собрать Поместный собор и выйти из московского патриархата.