 
Ексклюзивы
1/5
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1143
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1053
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 7407
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 9226
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 396
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1539
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 495
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5319
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3717
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
4
9
12
4
&quot;Руки прочь от Украины&quot; - в Москве устроили акцию против войны
"Руки прочь от Украины" - в Москве устроили акцию против войны
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Видео
Все видео
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 927
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2250
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2349
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5778
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4563
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 450
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 18:00

"Руки прочь от Украины" - в Москве устроили акцию против войны
3

  Комментировать

В российской столице Москве, на Пушкинской площади, задержали шестерых человек, устроивших акцию против войны с Украиной.

Активисты призвали руководство РФ "не трогать" наше государство. Одному из задержанных 80 лет. Об этом сообщает Оbozrevatel.

Люди вышли с плакатами "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Нет войне с Украиной", "Россия, не трогай Украину", "Свободу украинским политзаключенным".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оставайся сильной" — финны посвятили победу на Олимпиаде Украине

На месте дежурили сотни правоохранителей. Они задержали правозащитника Льва Пономарева, активистов Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удымова и Ольгу Мазурову.

Активисты призвали руководство РФ "не трогать" Украину. Фото: t.me/insiderUKR
Активисты призвали руководство РФ "не трогать" Украину. Фото: t.me/insiderUKR
Активисты призвали руководство РФ "не трогать" Украину. Фото: t.me/insiderUKR

В столицах европейских стран прошли акции в поддержку Украины, участники выступили против российской агрессии.

В Одессе прошел многотысячный Марш единства. Люди шли по Дерибасовской улице к памятнику Дюку на Приморском бульваре. Одесситы держали государственные флаги и произносили: "Одесса – это Украина", "Свободу Украине", "Путин - х*йло".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Руки прочь от Украины" - в Москве устроили акцию против войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Как Россия оккупировала Крым: вспоминаем начало аннексии полуострова - дата

Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата

Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта

Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 4 Просмотров: 29189
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 4 Просмотров: 20781
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 18541
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 3 Просмотров: 15787
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 13 Просмотров: 14004
Мир
"Есть шанс предотвратить войну" — держсекретар США
"Есть шанс предотвратить войну" — держсекретар США Просмотров: 702
Макрон и Путин организуют встречу рабочей группы для прекращения огня на Донбассе
Макрон и Путин организуют встречу рабочей группы для прекращения огня на Донбассе Просмотров: 1296
Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ
Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ Просмотров: 342
Послы G7 призвали Россию увести войска от Украины
Послы G7 призвали Россию увести войска от Украины Просмотров: 513
Макрон переговорил с Зеленским после разговора с Путиным
Макрон переговорил с Зеленским после разговора с Путиным Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
13
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
6
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
4
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
4
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
3
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Голосов: 173
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть