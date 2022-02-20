"Руки прочь от Украины" - в Москве устроили акцию против войны

В российской столице Москве, на Пушкинской площади, задержали шестерых человек, устроивших акцию против войны с Украиной.

Активисты призвали руководство РФ "не трогать" наше государство. Одному из задержанных 80 лет. Об этом сообщает Оbozrevatel.

Люди вышли с плакатами "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Нет войне с Украиной", "Россия, не трогай Украину", "Свободу украинским политзаключенным".

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На месте дежурили сотни правоохранителей. Они задержали правозащитника Льва Пономарева, активистов Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удымова и Ольгу Мазурову.

В столицах европейских стран прошли акции в поддержку Украины, участники выступили против российской агрессии. В Одессе прошел многотысячный Марш единства. Люди шли по Дерибасовской улице к памятнику Дюку на Приморском бульваре. Одесситы держали государственные флаги и произносили: "Одесса – это Украина", "Свободу Украине", "Путин - х*йло".