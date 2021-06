Рухнула многоэтажка: под завалами более 50 человек

В Майами, США, обрушился часть 12-этажного здания. Под завалами могли оказаться более 50 человек.

Об инциденте сообщило издание CNN.

Авария произошла 24 июня ранним утром на пересечении 88-й ул. и Коллинз-авеню. Здание находилось неподалеку от пляжа Майами-Бич.

Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако сообщили, что под завалами могли оказаться более 50 человек.

На место аварии прибыли спасатели.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X