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четверг, 10 октября 2019 08:32

Россию зовут обратно в "большую семерку" - российский оппозиционер

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Россию зовут обратно в &quot;большую семерку&quot; - российский оппозиционер
ukrr.info

Статус российского президента Владимира Путина, как мирового лидера, пошатнулся лишь на время после войны в Донбассе в 2014 году. И сейчас его зовут назад в "большую семерку".

"Поражением для Путина было изгнание из G-8, но его зовут обратно. Мировые лидеры избегали Путина только на саммите G-20 в австралийском Брисбене в ноябре 2014-го года, но теперь он снова вернулся в круг президентов Дональда Трампа и Эммануэля Макрона выразил российский оппозиционер Гарри Каспаров в своем блоге на OBOZREVATEL.

Путинский режим крепкий, ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную системы, подчеркнул Каспаров.

"Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысяч гробов, Которые вернуться в Россию, он остановился", - подчеркнул Каспаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большая семерка" закрыла перед Россией двери

Страны-участницы формата "Большая семерка" перестали занимать единую солидарную позицию в отношении России, которую в 2014 исключили из "Большой восьмерки".

Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это грустно. Но главное - сохранить солидарность действий по РФ, отметил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в августе.

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