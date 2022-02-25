Россию выгнали из Совета Европы

Членство Российской Федерации в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы было прекращено. Фото: Wikimedia

Россию лишили права голоса в комитете Совета Европы. Инициаторами процедуры стали Украина и Польша.

Об этом сообщил министр МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Процедура прекращения членства России в Совете Европы включает в себя работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека.

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"Это означает, что приостановка участия вступает в силу немедленно по представительству Российской Федерации в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно статье 8 Устава СЕ Генеральный секретарь должен уведомить об этом РФ и донести ей о правовых и финансовых последствиях этого решения. Российская делегация продолжала объяснять свои мотивы, но это все ложь. Для всей Европы они стали военными преступниками, Европа прозревает", – сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

В ЕСПЧ сообщили, что он продолжит рассматривать иски против России.

Комитет министров Совета Европы является руководящим органом организации. В его состав входят министры иностранных дел государств-членов Совета Европы или их постоянные представители. Комитет министров рассматривает меры, которые необходимо принять для достижения цели Совета Европы, включая вопросы заключения конвенций или соглашений и принятия правительствами общей политики по конкретным вопросам.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".