Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео

Неизвестный мужчина голыми руками бросился останавливать вражескую технику Российской Федерации в Украине.
Соответствующее видео распространило сообщество "Вартові еспресо" в Facebook.
Где именно сняли этот отчаянный поступок, не сообщается.
На кадрах видно, как мужчина стал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается остановить ее.
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"Украинец встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и совершенно отчаянным образом пытается ее остановить", - говорится в описании видео.
Воины ВСУ, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к украинцам. Бойцы заверили, что ситуация на фронте контролируемая, а российский враг несет большие потери.
Также военные исполнили популярную среди украинцев песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".
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