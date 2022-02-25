Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео

Украинцы сопротивляются российскому врагу на своих землях. Фото: скриншот с видео

Неизвестный мужчина голыми руками бросился останавливать вражескую технику Российской Федерации в Украине.

Соответствующее видео распространило сообщество "Вартові еспресо" в Facebook.

Где именно сняли этот отчаянный поступок, не сообщается.

На кадрах видно, как мужчина стал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается остановить ее.

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"Украинец встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и совершенно отчаянным образом пытается ее остановить", - говорится в описании видео.

Воины ВСУ, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к украинцам. Бойцы заверили, что ситуация на фронте контролируемая, а российский враг несет большие потери. Также военные исполнили популярную среди украинцев песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".