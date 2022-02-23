Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина

Дочь погибшего пограничника Андрея Матвиенко написала письмо королю Великобритании Елизавете II.

10-летняя Александра просит заставить президента-агрессора Владимира Путина забрать свои войска и технику из Украины, сообщила пресс-служба Кропивницкого городского совета в Facebook.

Фото: facebook.com/krrada.official

"Ваше Величество. Я, Саша Матвиенко, из украинского города Кропивницкого. Мне 10 лет, семь из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой. Сейчас Россия снова пугает мою страну великой войной, а война - это когда гибнут отцы и много, много мирных людей. Я вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат от нашей земли", - написала девочка монархине.

Письмо она писала вместе с матерью Ириной Матвиенко. С переводом помогла репетитор по английскому языку девочки.

Мать выразила надежду, что королева "обеспокоиться нашей болью и судьбой Украины и сделает хотя бы попытку повлиять на нашего северного соседа и сдержать его агрессию", прочитав послание.

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Андрей Матвиенко – ушел в армию добровольцем и погиб в августе 2014 года. Он вывозил раненых из пограничного пункта пропуска "Успенка". Когда боец раз прорывался к границе за товарищами, его автомобиль взорвался на фугасе. Одну из посмертных наград отца вручили его единственной дочери. Медаль "За мужество и отвагу" девочка получала вместе с матерью во время открытии Аллеи памяти в Кропивницком. Фотография (последняя, в галерее выше), где 3-летняя Александра сжимает в кулак награду своего погибшего отца, облетела весь мир.