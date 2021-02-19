Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом

Администрация Джо Байдена не приглашает Россию присоединиться к "большой семерки".
Любые возможные предложения о вхождении России в состав G7 будут сделаны только совместно со всеми участниками группы, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Состоялась встреча лидеров "Большой семерки" в виртуальном формате.
В ходе встречи Байден отметил необходимость ответить России и подготовиться к "длительной стратегической конкуренции с Китаем".
"Этим утром я впервые на посту президента встретился с другими лидерами G7. Я четко заявил, что США вернулись - и, что я настроен работать с ними, чтобы контролировать пандемию и ответить на общие для нас вызовы", - заявил президент США в Twitter.
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"Большая семерка" - международный клуб лидеров крупнейших западных стран.
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