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пятница, 19 февраля 2021 23:35

Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом

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Россию в G7 пока не будут звать - Белый дом
Россию не будут звать "Большую семерку". Фото: Reuters

Администрация Джо Байдена не приглашает Россию присоединиться к "большой семерки".

Любые возможные предложения о вхождении России в состав G7 будут сделаны только совместно со всеми участниками группы, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Состоялась встреча лидеров "Большой семерки" в виртуальном формате.

В ходе встречи Байден отметил необходимость ответить России и подготовиться к "длительной стратегической конкуренции с Китаем".

"Этим утром я впервые на посту президента встретился с другими лидерами G7. Я четко заявил, что США вернулись - и, что я настроен работать с ними, чтобы контролировать пандемию и ответить на общие для нас вызовы", - заявил президент США в Twitter.

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"Большая семерка" - международный клуб лидеров крупнейших западных стран.

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