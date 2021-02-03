Россию разозлили санкции против телеканалов Медведчука

Песков отреагировал на санкции против телеканалов. Фото: Reuters

В Кремле и в Совете Федерации отреагировали на санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ввел СНБО по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

По его словам, он может только "осудить действия украинской власти".

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"Эта ситуация не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы слова и свободы СМИ", - прокомментировал Песков.

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев требовал западные политические структуры дать реакцию по закрытию пророссийских каналов.

"Подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые стоит обратить внимание и таким организациям как ОБСЕ и другим международным организациям", - сказал представитель Путина.

Президент Владимир Зеленский наложил санкции на депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет. На 5 лет также наложили санкции на каналы "112-Украина", NewsOne, ZIK и другие.