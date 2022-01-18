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вторник, 18 января 2022 00:45

Россию могут отключить от SWIFT

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Россию могут отключить от SWIFT
США допускают отключение России от SWIFT. Фото: pravda.com.ua

Совет национальной безопасности США опроверг информацию о том, что страны Запада исключили возможность давления на Россию путем отсоединения ее от системы SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета нацбезопасности США.

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"Ни один вариант не отвергнут с рассмотрения. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу суровых последствий для России, если она вторгнется в Украину", - отмечается в сообщении.

Ранее издание Handelsblatt распространило информацию о том, что Европа и США уже не рассматривают возможность отсоединения России от системы SWIFT для принуждения Кремля к деэскалации.

12 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд уверяла, что США подготовили "очень болезненные" санкции против России.

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