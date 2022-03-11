Россию и Беларусь накажут за войну в Украине - ЕС

ЕС приветствовал решение Международного уголовного суда о начале расследования. Фото: pixabay.com

Виновные в развязывании полномасштабной войны против Украины будут наказаны. Отвечать придется также и за удары по гражданскому населению.

Всю ответственность за военное вторжение понесут Россия и Белоруссия, заявили лидеры стран Евросоюза.

"Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и должны будут отвечать за преступления, в том числе за удары по гражданскому населению и гражданским объектам. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование" , - говорится в заявлении неформального саммита Европейского совета по ситуации в Украине.

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Лидеры стран Евросоюза приняли решение о признании перспективы членства Украины в ЕС в ночь на пятницу после пятичасового заседания.

В заявлении также отмечают, что Евросоюз, не дожидаясь результатов рассмотрения Еврокомиссией официальной заявки Украины о вступлении в ЕС, будет быстро укреплять связи Евросоюза и Украины.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу. Каждый день с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских военных самолетов.