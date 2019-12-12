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четверг, 12 декабря 2019 10:14

Россию хотят признать спонсором терроризма

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Россию хотят признать спонсором терроризма
Униан В США Россию будут пытаться признать спонсором терроризма

Американского госсекретаря обязывают рассмотреть вопрос о том, является ли Российская Федерация страной, которая спонсирует терроризм.

Соответствующий законопроект одобрил Комитет по иностранным делам Сената Конгресса, рассказала директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсси, сообщает ТАСС.

Инициатива также обязывает определить, следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ.

После голосования в комитете законопроект рассмотрит Сенат.

В "Голосе Америки" отмечают, что проект "Закона о прекращении злонамеренной деятельности на почве русского терроризма" вынес республиканский сенатор Кори Гарднер.

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Он требует от Госдепартамента в течение 90 дней установить и доложить Конгрессу, удовлетворяет ли Российская Федерация установленным законодательством США критериям для внесения ее в список государств - спонсоров терроризма.

Решение о внесении в этот список принимается госсекретарем по странам, которые "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Сейчас в этот список принадлежит Северная Корея, Иран, Сирия и Судан.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пять основных угроз Альянса - терроризм, и деловые, агрессия России, киберугрозы и рост мощи Китая.

По его словам, именно через эти опасности европейские союзники по НАТО наращивают оборонные расходы.

енсек НАТО указал на рост терроризма и необходимость наращивать усилия в борьбе с Исламской государством в Ираке и Сирии.Протягом последних лет видят более агрессивное поведение России.

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