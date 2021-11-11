Россиянина посадили на 10 лет за мошенничество в интернете

Мужчина размещал рекламу на фиктивных сайтах. Фото: Pexels

В Бруклине в США федеральный суд посадил россиянина Александра Жукова на 10 лет за интернет-мошенничество.

Рекламная индустрия Штатов потеряла из-за него $7 млн, сообщает "Радио Свобода".

"Сидя у компьютера в России и Болгарии, Жуков придумал и осуществил утонченный мошеннический план в индустрии рекламы. Жертвами стали тысячи компаний в США. Этот приговор посылает мощный сигнал киберпреступникам по всему миру о том, что им не удастся скрыться за границей от правосудия", - говорится в совместном заявлении федеральной прокуратуры, ФБР и полицейского управления Нью-Йорка.

Жуков осенью 2014 года основал компанию Media Methane. Официально она размещала рекламу в СМИ. Компания принимала заказы и размещала рекламу на фальшивых копиях сайтов.

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Преступники использовали 2 тыс. коммерческих компьютерных серверов для создания фиктивного трафика. В 2018-м в Болгарии Жукова задержали. В следующем году его выдали США.

В Польше 8 ноября арестовали 22-летнего украинца Ярослава Васинского, который похитил чертежи MacBook Pro с M1 Max и требовал от Apple $50 млн. В настоящее время Васинский ожидает экстрадиции в США, где ему грозит до 115 лет лишения свободы.