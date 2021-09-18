Россиянин зарезал бывшую сожительницу и ее 8-летнюю дочь

Злоумышленника задержала полиция. Фото: dyvys.info

В российской Новосибирской области 57-летний мужчина зарезал экс-сожительницу и ее дочь.

Это произошло во время очередной ссоры бывших сожителей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Тело убитой 47-летней женщины и ее восьмилетней дочери-школьницы нашли в жилом доме Чановского района области.

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Полиция задержала подозреваемого. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство двух лиц". Назначили ряд экспертиз, которые должны проверить вину мужа.

В Глухове Шосткинского района Сумской 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе.