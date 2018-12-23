Россиянин пытался ограбить банк на изолированном острове

Грабителя сразу поймали. Фото: Scanpix / LETA

На архипелаге Шпицберген за ограбление банка задержали 29-летнего гражданина России.

Это произошло утром 21 декабря в Лонгйире, административном центре норвежской провинции Свальбард, пишет "Медуза".

Местные власти называют грабителя туристом. Он угрожал работникам банка ружьем, которое легально взял в аренду. Ружье в городе можно арендовать, в частности, для защиты от белых медведей.

В помещении были только сотрудники банка. Они нажали на тревожную кнопку, и россиянина задержали через 20 минут после преступления. Его арестовали на четыре недели и отправили в город Тромсё в материковой части Норвегии.

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"Инцидент показывает, что мы, к сожалению, больше не можем избежать преступлений, которые ранее видели только на материке", - заявила губернатор Свальбарда Кьерстин Асхольт. Это стало первым ограблением банка в Лонгйире.

Местные СМИ констатируют, что шансы грабителя на успешный побег были небольшие в Лонгйире, где живут две тысячи человек. На острове несколько недель назад началась полярная ночь, но покинуть город в это время года можно только на самолете. В норвежских соцсетях событие называют самым безразсудным ограблением банка в норвежской истории, потому что грабитель забыл подумать о путях отхода.

Полковник дорожной полиции Армении Даниэль Даниелян пытался ограбить филиал британского банка HSBC в столице страны - городе Ереван.