Россиянин готовил масштабную кибератаку на Tesla

За участие в схеме сотруднику завода предложили сначала 500 тысяч долларов, а затем 1 миллион - наличными. Фото: Reuters

Рабочий завода компании Tesla отказался от 1 миллиона долларов, тесно сотрудничал с ФБР и предотвратил заплановании хакерской атаке на производителя электромобилей.

Об этом сообщает портал Teslarati.

"Раньше в США арестовали 27-летнего гражданина России Егора Крючкова по подозрению в подготовке кибератаки. Теперь же стало известно, что речь идет о компании Tesla. Один из ее основателей Илон Маск подтвердил, что готовилась серьезная атака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная история началась в июле, когда Крючков связался с русскоязычным гражданином США, работающий на заводе Tesla Gigafactory Nevada (производит уккумуляторы ред.). Рабочий, личность которого не разглашается, имеет доступ к компьютерным сетям производителя электромобилей.

"16 июля гражданин России связался с сотрудником Giga Nevada через WhatsApp с просьбой встретиться с ним в Спарксе, штат Невада. Во время их" деловой "встречи Крючков предложил, чтобы сотрудник Tesla внедрил вредоносное ПО, предоставленное Крючковым и его соратниками, в систему производителя электромобилей, позволит хакерам получать корпоративные и сетевые данные компании. За них россиянин рассчитывал требовать выкуп. За участие в схеме сотруднику завода предложили сначала 500 тыс долларов, а затем 1 млн - наличными или биткойнов ", - говорится в сообщении.

Сотрудник Giga Nevada сообщил о запланированной атаке команде кибербезопасности Tesla, которая, в свою очередь, связалась с ФБР.

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"С помощью бюро расследований сотрудник Tesla продолжал общаться с Крючковым, пытаясь получить как можно больше информации о процессах, процедуру и инфраструктуру хакеров. Усилия оказались плодотворными. В одном из разговоров хакер хвастался, что его команда недавно получила выкуп в размере более 4 миллионов долларов от известной компании. Более поздние отчеты показали, что речь идет о компании CWT Travel, которая заплатила выкуп в размере 4,5 миллиона долларов ", - информирует Teslarati.

Стоит отметить, что 22 августа 2020 Крючкова задержали правоохранители в Лос-Анджелесе. В настоящее время, хакер находится под стражей до суда.

Одна из крупнейших американских компаний Brown-Forman, которая производит виски Jack Daniel's, пострадавшей от кибератаки. Так, операторы вымогателя REvil (Sodinokibi) заявили, что скомпрометировали компьютерную систему Brown-Forman и изучали данные компании больше месяца.