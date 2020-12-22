Россияне заявили о геноциде и просят Байдена помочь

Россияне умоляют Байдена о помощи. Фото: Reuters

Жители российского Челябинска написали письмо новоизбранному президенту США Джо Байдену, чтобы он решил экологическую проблему в городе.

Местные записали видео-обращение и опубликовали на YouTube.

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"Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу. Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска, находимся в полном отчаянии. В течение последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду", - говорится в обращении.

По словам жителей, они десятки лет задыхаются от промышленных выбросов.

Видео получило название "Байден, помоги".

Члены команды избранного президента США Джо Байдена рассматривают несколько вариантов наказания РФ за ее роль в мощной хакерской атаке на правительственные учреждения США.