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среда, 26 мая 2021 11:26

Россияне врезались в японское судно. Есть погибшие

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Россияне врезались в японское судно. Есть погибшие
Из-за столкновения кораблей погибли три человека. Фото: pixabay.com

В Охотском море российский сухогруз "Амур" врезался в японское рыбацкое судно "Дай-хати Хокко-мару".

Из-за столкновения погибли трое японских моряков, сообщает агентство Kyodo.

"Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур". Сейчас оно направляется в порт Момбэцу", - заявили спасатели.

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Причиной столкновения мог стать сильный туман.

Россия прибегает к провокациям на Черном море, поскольку не несет ответственности за это. Украина должена вступить в Североатлантический альянс, чтобы российская наглость прекратилась. Закрыть для россиян проход через Босфор способна только Турция, если РФ нападет и на нее.

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