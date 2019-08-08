Россияне планировали теракт в Польше

Граждане РФ планировали теракт в Польше. Фото: RMF 24.

В Польше арестовали 24 из 26 участников незаконных вооруженных формирований. 5 августа в рамках антитеррористической операции их задержали возле торгового центра M1 в Кракове. Большинство из них - граждане России чеченского или армянского происхождения. Самому младшему - 19 лет. Четверо из них имеют польское гражданство. Часть из них находится на территории Польши нелегально.

Двум из них суд не смог вынести приговор по семейным обстоятельствам одного из подозреваемых и проблемы со здоровьем другого, передает местное издание RMF 24.

Признался только один. 25 других не признали свою вину. Всех задержанных обвиняют в участии в организованном вооруженном преступной группировке, попытках избиения, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также в хранении большого количества наркотиков.

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Польские правоохранители прибыли в торговый центр перед тем, как там должна была состояться драка двух банд. В то время в торговом центре находились люди и дети.

В автомобилях террористов полиция обнаружила пусковые снаряды со слезоточивым газом, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия, а также боеприпасы, бейсбольные биты и большое количество кокаина.

Злоумышленники прибыли в Краков не только из разных частей Польши, а также из западной Европы.

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