Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США

Россиянам начали приходить СМС-сообщения с предложением получить $10 млн от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в выборы в Штатах.

Скриншоты сообщений публикуют жители разных городов, в том числе его опубликовал депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков, сообщает российский сайт Znak.com.

Фото: t.me/zhukov_online/141

Ссылка, указанная в сообщении, ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию". В аккаунте также опубликовано сообщение, что США "вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США".

По хэштегом "Election_Reward" в Twitter опубликованы десятки сообщений программы Госдепартамента на разных языках мира.

О том, что власти США готовы заплатить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщение опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

"Программа "Вознаграждение за помощь правосудию" Государственного департамента предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволяет установить личность любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной киберпреступностью деятельности", - сказал Помпео.

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Информацию о награде уже прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. "Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей?" - написала она на своей странице в Facebook.

На сайте программы говорится, что она создана для вручения награды за контртеррористические усилия и администрируется Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США.

Согласно данным сайта, с начала программы правительство США выплатило более $150 млн более чем 100 лицам, представившим оперативную информацию, "которая позволила отправить террористов за решетку или предупредить акты международного терроризма во всем мире".

Вмешательство в президентские выборы США будут рассматривать как враждебную акцию. Будущий кандидат в президенты от Демократической партии, ексвицепрезидент Джо Байден заявил, что разоблачена на этом страна будет иметь ощутимые последствия. Он пообещал Кремлю и другим иностранным правительствам в случае избрания президентом отнестись к иностранному вмешательству в выборы США как к враждебной акции, а также воспользоваться всеми полномочиями, "чтобы заставить страны-нарушители испытать ощутимый и длительной расплаты".