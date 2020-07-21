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вторник, 21 июля 2020 09:56

Россию предупредили о длительной расплате за вмешательство в выборы США

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Россию предупредили о длительной расплате за вмешательство в выборы США
Будущий кандидат в президенты США предупредил Россию о расплате за вмешательство в выборы. Фото: reuters.com

Вмешательство в президентские выборы США будут рассматривать как враждебную акцию.

Будущий кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что разоблаченное на этом государство удет иметь ощутимые последствия, пишет "Радио Свобода".

Он пообещал Кремлю и другим иностранным правительствам в случае избрания президентом отнестись к вмешательству в выборы США как к враждебной акции, а также воспользоваться всеми полномочиями, "чтобы заставить страны-нарушители испытать ощутимую и длительную расплату".

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Байден заявил, что будет готов принять санкции против финансового сектора, замораживания активов, киберопераций и обнародования фактов коррупции.

При этом политик подчеркнул, что у него нет желания идти на эскалацию конфликта с Россией или другими странами, но он готов действовать.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп представляет республиканцев, его соперником от демократов стал бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) одобрил публикацию доклада о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании до 22 июля. В ней будут представлены доказательства от британской разведки о попытках России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.

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