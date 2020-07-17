Великобритания опубликует доказательства вмешательства РФ в выборы

Великобритания готовит публикацию антироссийского доклада. Фото: АР

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) одобрил публикацию доклада о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании до 22 июля.

"ISC единогласно одобрил публикацию долгожданного доклада относительно вероятного российского вмешательства в выборы в Великобритании перед летними каникулами парламента", сообщает BBC.

В докладе будут представлены доказательства от британской разведки о попытках России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.

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На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании. В конце 2019 стало известно, что правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и ее влияние на результат референдума по Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.