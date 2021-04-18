Россиянам откажут в допуске к построению чешской АЭС

Российской компании планируют отказать в допуске к построению АЭС. Фото: Novinky

Российскую компанию "Росатом" исключат из участия в тендере на строительство нового блока на чешской АЭС "Дукованы".

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, сообщает Novinky.

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Ранее он заявлял, что считает участие компании в тендере очень маловероятным и почти невозможным.

"На данный момент я не могу представить, чтобы "Росатом" попал в оценку безопасности", - говорил Гавличек.

По его словам, государство, видимо, не пригласит российскую компанию для оценки безопасности, но окончательное решение должно принять правительство.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.