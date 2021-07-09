Россиян пустили в Египет

Российских туристов пустили в Египет. Фото: glavcom.ua

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете на коммерческие авиаперевозки из России в Египет, кроме полетов в Каир.

Это означает, что россияне теперь смогут летать на отдых в Египет, передает "Радио Свобода".

Решение о количестве рейсов в арабскую страну в ближайшее время должен принять оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В указе, который отменил Путин, рекомендовалось туроператорам воздержаться от воздушных перевозок граждан в Египет, исключая Каира.

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Запрет на полеты в Египет была введен Москвой после того, как российский самолет A321 компании Metrojet упал над Синайским полуостровом 31 октября 2015. Погибли 224 человека, которые летели из Шарм-эль-Шейха. Ответственность за взрыв взяли на себя члены группировки "Исламское государство". Боевики назвали это местью за военные действия России в Сирии.