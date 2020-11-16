Россия завезла в Нагорном Карабахе "Грады" - Reuters

Журналисты видели системы залпового огня. Фото: Reuters

В наземном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом Россия разместила реактивные системы залпового огня.

В Министерстве обороны РФ заявили о размещении 7 временных наблюдательных постов в Лачинскому коридоре для обеспечения безопасного прохода российских миротворцев в контролируемые Арменией части Нагорного Карабаха, сообщает Reuters.

Репортеры видели в Лачинском коридор две системы залпового огня "Град". Они были укомплектованы российскими экипажами. Военнослужащие подтвердили журналистам, что они прибыли из России.

У одного из "Градов" был номерной знак с региональным кодом 94. Это указывало на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другого "Града" не было номерного знака.

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На сайте Кремля указали, что вооруженные миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Отдельного упоминания о ракетных систем в ней нет.

На сайте Минобороны РФ также нет фотографий с "Град", с тяжелой техники фигурируют только БТР различных модификаций.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в Юго-Кавказском регионе.