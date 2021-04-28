Россия высылает дипломатов ряда стран ЕС

В МИД РФ выдворили дипломатов Эстонии, Латвии, Словакии и Литвы. Фото: slovoidilo

Министерство иностранных дел РФ объявило о выдворении из страны дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии.

Такое решение приняли в качестве зеркального мероприятия, передают в дипведомстве.

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По словам представителей МИД РФ, главам дипмиссий стран ЕС высказали решительный протест в связи с объявлением российских дипломатов персонами нон грата.

Россия дала дипломатам семь дней, чтобы они уехали. МИД собирается выслать двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику из посольств Латвии и Эстонии. Еще трое сотрудников из Словакии назвали "нежелательными лицами" на территории РФ.

Литва, Латвия и Эстония 23 апреля объявили российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.