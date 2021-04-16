Россия высылает 10 американских дипломатов

Лавров заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США. Фото: Reuters

Россия вышлет 10 дипломатов из США.

"10 дипломатов были включены в список, который нам передали с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на это мероприятие зеркально. Предложим тоже 10 дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА.

15 апреля США ввели новые санкции против России. МИД РФ пообещал зеркальный ответ. О нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В рамках санкций с 14 июня американским инвесторам запретят покупать на первичном рынке российские государственные облигации.

Соединенные Штаты ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц Российской Федерации за попытки повлиять на президентские выборы 2020 года. А также из-за хакерских атак. На 8 физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма. США высылают из Вашингтона 10 российских дипломатов. Финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ. Под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.