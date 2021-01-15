Россия выходит из Соглашения об открытом небе

22 ноября 2020 по Соглашению вышли США. Фото: pixabay.com

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

После завершения всех процедур сообщение направят Депозитариям, сообщили в пресс-службе МИД России.

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДВН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-членов, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДВН как инструмента укрепления доверия и безопасности... В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДВН. После их завершения соответствующее сообщение будет направлено Депозитариям", - пишут в сообщении.

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Договор по открытому небу подписали 24 марта 1992 года 24 государства. В соответствии с Соглашением, ее участники имеют возможность осуществлять облеты территорий друг друга.