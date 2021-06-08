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вторник, 08 июня 2021 10:03

Россия ввела санкции против Канады - причина

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Россия ввела санкции против Канады - причина
Россия ввела санкции против Канады. Фото: vchaspik

Россия запретила въезд на свои территории девяти известным канадским гражданам на неопределенный срок. Такое решение приняли в ответ на введенные санкции против РФ за нарушения прав человека.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на российский МИД.

24 марта 2021 года Канада ввела санкции в отношении девяти российских чиновников за "грубые и систематические нарушения прав человека в России". Канадские власти волнует судьба российского оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали и отправили в тюрьму на более двух лет.

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"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и уменьшением свободы гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем канадцев, которые стали мишенью", - говорится в заявлении Канады.

Среди девяти канадцев в санкционном письме - министр юстиции Дэвид Ламетти и председатель Королевской канадской конной полиции Бренда Луки.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников. Взаимодействие Евросоюза и России также "напряжено" на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

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