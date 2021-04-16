Россия вернула Словакии деньги за вакцину Спутник V

Россия вернула деньги за уже переданы 200 тыс. доз препарата ото: epravda.com.ua

В Словакии снова разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Вицепремьер Словакии Игорь Матович заявил, что Россия вернула деньги за уже переданы 200 тыс. доз препарата, пишет DW. Таким образом, договоренность о поставках двух миллионов доз препарата, заключенное предыдущим правительством Словакии, может сорваться.

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Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по его словам, "скомпрометировал российских партнеров" своими критическими заявлениями о российской вакцине.

Российский фонд прямых инвестиций требует от правительства Словакии вернуть 2 млн доз "Спутника V", которые недавно назвали подделкой. Россия заявляет, что в нарушение контракта словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование предоставленной ему вакцины "Спутник V" в лаборатории. Говорит, что эта лаборатория не входит в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.