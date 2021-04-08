Россия требует от Словакии вернуть "Спутник V"

Ранее обнаружили, что партия вакцины является подделкой. Фото: Reuters

Российский фонд прямых инвестиций требует от правительства Словакии вернуть 2 млн доз "Спутника V", которые недавно назвали подделкой.

"РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в заявлении производителя препарата.

Россия заявляет, что в нарушение контракта словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование предоставленной ему вакцины "Спутник V" в лаборатории. Говорит, что эта лаборатория не входит в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

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"Все партии "Спутника V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи", - утверждают в России.

Вицепремьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку из-за скандала и правительственного кризиса, возникшего на фоне закупки страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".