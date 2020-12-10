Россия ведет себя провокационно в космосе - Нацразведка США

США обвиняют Россию в недопустимой поведении в космосе. Фото: pixabay

Россияне запустили спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

Это "провокационное поведение" в космосе, которим Россия создала потенциальную угрозу, заявил во время заседания директор Национального космического совета США Джон Рэтклифф.

По его словам, спутник, который запустила Россия в космос, совершал маневры рядом с американским правительственным супутником. В последнее время Кремль ведет себя очень провокационно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава британских вооруженных сил: Россия распространяет фейки о коронавирусе через Украину

"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, который обладает свойствами космического оружия", - сказал он.

Рэтклифф добавил, что это "не демонстрирует ответственность" России.

Космическое командование США 23 июля 2020 заявило о том, что россияне испытали противоспутниковое оружие на околоземной орбите. Испытания состоялись 15 июля 2020 года. Деталей этого инцидента американцы не сообщили. Лишь отметили, что от российского спутника "Космос-2543" отделился какой-то объект и с этим объектом что-то сделали. В то же время командование уверяло, что это были именно испытания оружия и они имеют неоспоримые доказательства. Такие же обвинения России выразили и в Великобритании.

Во время работ на внешней обшивке российского модуля "Заря" на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не справились со своей главной задачей. Не смогли открутить тугой болт на гермоконтейнере для замены панели системы терморегулирования. Космонавты сняли старую панель на старейшем модуле МКС, однако новую достать из контейнера не смогли.