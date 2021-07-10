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суббота, 10 июля 2021 15:23

Россия в огне - горят леса и дома

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Россия в огне - горят леса и дома
Челябинскую область охватил пожар. Фото: newbur

Челябинская область России страдает от масштабных лесных пожаров. Один человек погиб.

Об этом сообщило издание ТАСС.

Из-за пожаров эвакуировали более 350 человек, из них 150 - дети. Огонь от лесных пожаров перекинулся на поселок.

"Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные поехали к родственникам. Ликвидация пожара усложняется сильным шквалистым ветром", - говорится в сообщении.

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В пятницу, 9 июля, площадь пожара не превышала пяти тыс. гектаров. Сейчас горит 14 тыс. гектаров леса. Всего сгорел 71 дом.

По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечено около 500 человек и 115 единиц техники, а также 4 пожарных поезда.

В Канаде, Британская Колумбия, начался пожар после трех дней рекордных температур. Он уничтожил большую часть города Литтон и повредил прилегающую гидроэлектростанцию.

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