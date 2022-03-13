Россия создает новую армию из наемников в Сирии и Ливии

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Путинская россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор).

После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы ​​"Чкаловский" Московская области.

В последние дни россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого Ополчения национальной обороны и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

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Также подтверждена информация о подготовке россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную з/п от 300 до 600 дол. США.

Россия хочет привлечь выходцев с Ближнего Востока к войне на Украине. В частности, наемников из Сирии. Соединенные Штаты Америки сочтут этот шаг агрессора новой эскалацией Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Украине.