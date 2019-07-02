Россия снова вцепилась в украинский "языковой" закон

Россия созывает Совбез ООН из-за языкового закона в Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому "языковому закону" запланировано на 16 июля.

"Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

20 мая российская сторона уже пыталась созвать "притянутое за уши" заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН ... Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - пояснил он.

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Украинская делегация неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом украинского государства, и Совет Безопасности к нему не имеет отношения.

20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня в самом начале мероприятия. Тогда делегации Франции и Германии отметили, что обсуждение этого вопроса в день инаугурации Владимира Зеленского имело манипулятивный характер, и предлагали России перенести заседание. Позже российский представитель заявил, что сохраняет за собой право вновь инициировать такое заседание позже в июле, когда закон вступит в силу.