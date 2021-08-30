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понедельник, 30 августа 2021 16:44

Россия пытается наладить отношения с "Талибаном"

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Россия пытается наладить отношения с &quot;Талибаном&quot;
Высокопоставленный российский дипломат считает, что афганцам не нужно навязывать собственные представления о демократии. Фото: Reuters

Кремлю якобы необходимо поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

Об этом заявил спецпредставитель президент России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, пишет издание "Интерфакс".

В Кабуле активно работает российское посольство, которое пытается наладить отношения с талибами, отметил Кабулов.

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"Такие связи у нас налажены давно, и мы будем продолжать их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане", - заявил он.

Москву беспокоит военно-политическая обстановка в Афганистане и соблюдения фундаментальных прав человека. Афганцам не нужно навязывать собственные представления о демократии, заявил прецпредставник.

"Надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа, не пытаться навязывать им что-нибудь, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии", - прокомментировал Кабулов.

США уже эвакуировали из Афганистана почти 114,4 тыс. человек, в том числе иностранных граждан и афганцев в группе риска. Эвакуация продолжается с 15 августа. США и союзные силы намерены завершить вывод до вторника, 31 августа, чтобы уложиться в сроки, согласованные с талибами. После 30 августа боевики могут атаковать иностранные войска в Афганистане.

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