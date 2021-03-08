Россия пытается дискредитировать американскую вакцину Pfizer

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 171
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1134
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1341
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 612
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1368
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2043
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3690
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 945
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
5
4
5
5
8
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Видео
Все видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 351
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 378
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 612
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 486
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
понедельник, 08 марта 2021 00:38

Россия пытается дискредитировать американскую вакцину Pfizer

  Комментировать
Россия пытается дискредитировать американскую вакцину Pfizer
Российские спецслужбы пытаются подорвать доверие к вакцинам западного производства. Фото: АР

Российские спецслужбы развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и других вакцин западного производства от Covid-19.

Для этого используют публикации в Интернете, в которых ставится под сомнение безопасность препаратов, пишет газета Wall Street Journal.

Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, указал на четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.

В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власть США ускорила процесс одобрения вакцины Pfizer.

Хотя аудитория этих сайтов небольшая, американские официальные лица заявили, что указанные сайты дают ложные интерпретации событий, которые могут быть усилены российскими и международными СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины

"Мы можем сказать, что эти каналы непосредственно связанные с российской разведкой", - заявил представитель Центра глобального взаимодействия, говоря о сайтах, которые стоят за этой кампанией по дезинформации.

"Они все принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тоном, аудиторией, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", - добавил чиновник.

Кроме того, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чушью утверждения, что российские спецслужбы организовали появление публикаций против западных вакцин.

1 марта в Европарламенте вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что Россия пытается дискредитировать вакцины производства западных компаний для продвижения собственных медицинских препаратов или предлагая их по льготным ценам в третьих странах для получения геополитических рычагов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия пытается дискредитировать американскую вакцину Pfizer». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 18531
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14013
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 9153
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8595
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 7101
Мир
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
5
 Просмотров: 126
В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19
В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19 Просмотров: 99
Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе
Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе Просмотров: 729
Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19
Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19 Просмотров: 378
Нидерланды изменили требования для пассажиров из Украины
Нидерланды изменили требования для пассажиров из Украины Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
2
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
1
Словакия отреагировала на вандализм в отношении консульства в Харькове
Голосов: 323
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть