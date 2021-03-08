Россия пытается дискредитировать американскую вакцину Pfizer

Российские спецслужбы пытаются подорвать доверие к вакцинам западного производства. Фото: АР

Российские спецслужбы развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и других вакцин западного производства от Covid-19.

Для этого используют публикации в Интернете, в которых ставится под сомнение безопасность препаратов, пишет газета Wall Street Journal.

Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, указал на четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.

В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власть США ускорила процесс одобрения вакцины Pfizer.

Хотя аудитория этих сайтов небольшая, американские официальные лица заявили, что указанные сайты дают ложные интерпретации событий, которые могут быть усилены российскими и международными СМИ.

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"Мы можем сказать, что эти каналы непосредственно связанные с российской разведкой", - заявил представитель Центра глобального взаимодействия, говоря о сайтах, которые стоят за этой кампанией по дезинформации.

"Они все принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тоном, аудиторией, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", - добавил чиновник.

Кроме того, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чушью утверждения, что российские спецслужбы организовали появление публикаций против западных вакцин.

1 марта в Европарламенте вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что Россия пытается дискредитировать вакцины производства западных компаний для продвижения собственных медицинских препаратов или предлагая их по льготным ценам в третьих странах для получения геополитических рычагов.