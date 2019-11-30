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суббота, 30 ноября 2019 19:59

Россия провела военные испытания в Арктике

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Россия провела военные испытания в Арктике
Россия испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал". Фото: Novynarnia

Россия провела в Арктике первые испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Ракету выстрелили из истребителя МиГ-31к в середине ноября, передает ТАСС.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31к, взлетев с аэродрома Оленегорск", - пишет издание.

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"Кинжал" представляет собой новейший российский авиакомплекс, который состоит из самолета-носителя МиГ-31к и гиперзвуковой ракеты.

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Дата
30
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