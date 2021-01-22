Россия прокомментировала предложение Байдена о ядерных переговорах

Официального предложения о продлении ядерной сделки пока нет. Фото: Reuters

Россия поддерживает предложение 46-го президента США Джо Байдена о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - ДСНВ или СНВ-3.

Кремль ждет деталей предложения, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление договора", - сказал он.

Байден намерен продлить ядерное соглашение на 5 лет. Официального предложения о сокращении стратегических ядерных арсеналов пока нет.

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ДСНВ или СНВ-3 - между США и Россией вступил в силу в феврале 2011-го. Подписаный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, договор заканчивается в феврале 2021 года.