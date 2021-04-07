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среда, 07 апреля 2021 09:49

Россия продала ЕС не тот "Спутник", который получил одобрение авторитетного журнала

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Россия продала ЕС не тот &quot;Спутник&quot;, который получил одобрение авторитетного журнала
Словакия получила не тот "Спутник V", который пообещала Россия. Фото: Mos.ru

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал полученную от России вакцину против коронавируса "Спутник V" и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила одобрение авторитетного журнала The Lancet.

Препарат в Словакию закупило предыдущее правительство, сообщило издание Dennik N.

Государственный институт и Министерство здравоохранения имеют общую позицию относительно того, чтобы воздержаться от прививки населения российской вакциной.

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Сообщили, что словацкие эксперты не смогут всесторонне оценить эффективность и безопасность вакцины, как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Институт утверждает, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида.

Словацком института не предоставили всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки.

3 марта в эфире радио премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, заявил, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье. Это заявление вызвало шумную реакцию в мире. Теперь Матович должен уйти в отставку.

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