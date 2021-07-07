Россия признала консула Эстонии персоной нон грата и выдворяет из страны

Марта Лятте РФ признала персоной нон грата. Фото: Reuters

Эстонского консула Марта Лятте задержали в Санкт-Петербурге и объявили персоной нон грата.

Он должен покинуть РФ в течение 48 ч, сообщило Министерство иностранных дел России.

По словам представителей МИД РФ, они имеют "неопровержимые доказательства противозаконной дильяности" Лятте. Протесты в Эстонии по задержанию консула назвали "крайне циничными".

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6 июля Федеральная служба безопасности РФ задержала консула. Его обвинили в попытке получить "материалы закрытого характера" от гражданина России.

Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербурге в политехническом университете, сообщил пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик. После чего ФСБ задержала консула на 1,5 часа.

"Этими обвинениями Россия выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с ЕС", - подчеркнул Леммик.

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте. Причиной задержания стало якобы получения закрытой информации. В ФСБ заявили о явно враждебном характере деятельности консула в отношении РФ и пообещали принять меры в соответствии с нормами международного права.