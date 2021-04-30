Россия представляет собой угрозу для существования США - американская разведка

Скотт Беррьер заявил об угрозе от России. Фото: Reuters

Вооруженные силы России выступают реальной угрозой для США.

Об этом сообщил директор разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Беррьер.

"Российские вооруженные силы представляют собой реальную угрозу самому существованию Соединенных Штатов", - прокомментировал генерал-лейтенант на слушании в комитете по вооруженным силам Сената США.

По его словам, Россия использует свою военную мощь для сохранения влияния на соседние государства и ради конкуренции с США.

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"Москва продолжает инвестировать в стратегические ядерные силы, в новые возможности для усиления своего стратегического сдерживания, ставит под угрозу США, а также в комплексы вооружений для улучшения боевых возможностей", - заявил Беррьер.

По его мнению, Москва расценивает США и НАТО как главную угрозу безопасности России и сохранению режима правления.

Представитель американской разведки уверен, что Кремль целенаправленно сотрудничает только со странами, которые подвержены российскому влиянию.

"Не только с теми странами, которые исторически и культурно близки к России, но и с теми, у которых есть проблемы с коррупцией, недовольством среди населения или экономикой", - подытожил Беррьер.

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию.