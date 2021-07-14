Россия предоставит Лукашенко новый кредит

Лукашенко получит новий кредит. Фото: Белсат

Александр Лукашенко получит от Москвы новую кредитную поддержку.

Это стало известно после переговоров белорусского диктатора и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в Санкт-Петербурге, сообщает DW.

Их встреча - уже четвертая в 2021 году - длилась более пяти часов. Ни белорусские, ни российские СМИ не сообщили, о какой сумме займа идет речь.

"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко согласовали ряд мер по сотрудничеству в "таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика". При этом была достигнута договоренность о сохранении цены на российский газ для Беларуси в 2022 году на уровне текущего тарифа.

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2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной. По его словам, огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Якобы именно поэтому он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.