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пятница, 11 июня 2021 08:20

Россия предоставит Ирану спутник-шпион

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Россия предоставит Ирану спутник-шпион
Сообщение опубликовали за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве. Фото: pixabay.com

Россия предоставит Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

РФ может запустить спутник в течение следующих нескольких месяцев, передает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Kanopus-V оснастили камерой с высоким разрешением 1,2 м. Он позволит непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз заканчивая иракскими казармами, где размещены американские войска", - говорится в публикации.

Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по соглашению. Этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь обучить бригады, которые будут управлять спутником с недавно отстроенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

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Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле. Главы государств будут обсуждать вмешательство россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины.

Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, призванной ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

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Дата
11
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