Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд

Президент России Владимир Путин пообещал исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко предоставить большой государственный кредит в размере $1,5 млрд.
Это решение они приняли на встрече в Сочи в понедельник, 14 сентября.
Путин надеется, что кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси, соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.
Он предложил Лукашенко приложить усилия для восстановления товарооборота. Отметил, что во всем мире между странами происходит его снижение из-за распространения коронавируса.
"Нам нужно приложить дополнительные усилия - не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - заявил Путин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что действующая белорусская власть потеряла легитимность. Также выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2".
Комментарии