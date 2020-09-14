Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд

Путин и Лукашенко договорились о большом кредите. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пообещал исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко предоставить большой государственный кредит в размере $1,5 млрд.

Это решение они приняли на встрече в Сочи в понедельник, 14 сентября.

Путин надеется, что кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси, соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.

Он предложил Лукашенко приложить усилия для восстановления товарооборота. Отметил, что во всем мире между странами происходит его снижение из-за распространения коронавируса.

"Нам нужно приложить дополнительные усилия - не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - заявил Путин.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что действующая белорусская власть потеряла легитимность. Также выразил надежду на блокировку строительства газопровода "Северный поток-2".