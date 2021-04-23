Россия предлагает перезагрузить отношения с США

В предложение Москвы входит принятие политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ. Фото: Reuters

Россия предлагает США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Кремль хочет восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, заявили в российском МИД, пишет "РИА Новости". В том числе перезагрузить отношения в сфере информтехнологий на самом высоком уровне.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые включают восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи. В том числе на высоком уровне: заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в предложение Москвы входит принятие политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

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Американская разведка утверждает, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds: в марте 2020 года хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion. Среди пострадавших были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий. В этом году США собирались в ответ осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей.