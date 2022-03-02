Россия планирует ввести военное положение - запретят митинги, ограничат связь

В России пробуют скрыть от людей информацию о войне. Фото: Pexels

Кремль может объявить в России военное положение.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", - написал он.

Военное положение для россиян будет означать запрет на любые митинги, отключение любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями.

"По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить", – пишет Подоляк.

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В России уже существует жесткая цензура по поводу информации о вторжении в Украину. Роскомнадзор запрещает всем СМИ даже использовать слово "война". Только "военная операция".

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.