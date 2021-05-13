Россия планирует производить на экспорт вакцину AstraZeneca

Российская компания Р-Фарм будет производить на экспорт вакцину от коронавируса AstraZeneca.
Об этом заявил гендиректор компании Василий Игнатьев, пишет РБК.
По его словам, первая партия препарата, произведенного на мощностях Р-Фарм, будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в июне.
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"Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине проявляют страны Персидского залива", - прокомментировал Игнатьев.
В пресс-службе компании заявили, что вакцина Р-Кови и AstraZeneca их производства, предназначена исключительно для экспорта.
В Украине для вакцинации применяют препарат AstraZeneca производства Serum Institute of India, Covishield, а также AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
Словакия приостановила вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза.
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