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четверг, 03 февраля 2022 16:41

Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
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Россия с Балтийского моря перекидывает на Юг быстроходные патрульные катера в дополнение к большим десантным кораблям Северного и Балтийского флотов, которые уже находятся в Средиземном море.

Группа российских больших десантных кораблей вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО Neptune Strike 2022, сообщает российская служба "Радио Свобода".

"Россия заявляет, что ее корабли также собираются участвовать в учениях – вслед за учениями в Черном море", - говорится в сообщении.

Несмотря на заявления РФ часть российских десантных кораблей, которые пришли с севера в Средиземноморье, могут также отправиться к берегам оккупированного Крыма, считают эксперты. В то же время Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю и быстроходные патрульные катера "Раптор". Видео, как их перевозили по земле выложили в TikTok.

Фото: twitter.com/OAlexanderDK

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Исследователь и эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон сообщил, что перемещения российского флота происходят "в большом количестве, следовательно их надо рассматривать в контексте Украины. Хотя и не 100% этих перемещений могут быть вызваны ситуацией вокруг нее".

"Вереница кораблей движется из Балтийского моря в Средиземное и, возможно, затем направится к Черному морю. Это десантные корабли, которые могут использоваться как непосредственно для десантирования, так и для других военных действий, особенно в Азовском море. Россияне перевозят катера по суше из Балтики и с Каспия. Таким образом они укрепили свое военно-морское присутствие и на местном уровне. Это четыре основных направления", - добавил Саттон.

Британские истребители Typhoon второй день подряд поднимаются для перехвата и сопровождения российских самолетов над Атлантикой, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании.

До этого в среду Typhoon задействовали против двух российских Ту-95 Bear H и двух Ту-142 Bear F, которые заметили у зоны интересов Великобритании. Истребители перехватили и сопровождали самолеты РФ.

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03
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